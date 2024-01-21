خلال اجتماعه في أبوظبي..المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية يعتمد إقامة 8 بطولات

المصدر: أبوظبي – البيان

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اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية إقامة 8 من الدورات والبطولات خلال العامين الحالي والمقبل، خلال اجتماعه الذي عقد بفندق ميلينيوم الروضة بأبوظبي، الجمعة الماضي، وترأسه الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد، كما تم إقرار مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الآسيوي على أن يتم التواصل مع الأخير لتشكيل لجنة مشتركة، والموافقة على أن يقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم المؤتمر العلمي في عامي 2024 و2025 على التوالي، على أن يتم تزويد الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ التنظيم وكل الأمور المتعلقة بالمؤتمر.

واطلع المكتب التنفيذي على تقرير اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وانتخابات المكتب التنفيذي «FISU»، وقدم التهنئة لعلي مسري «الإمارات»، وسامي قرة بتيان «لبنان» على فوزهما بمقعدين في المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي، وهو ما يسهم في دعم مسيرة الاتحاد العربي في رعايته للرياضة الجامعية، كما تمت تهنئة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، على فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

وشكر الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد، أعضاء المكتب التنفيذي على الدور الذي يقومون به في الارتقاء بالرياضة الجامعية العربية، معتبراً أن اعتماد إقامة 8 من البطولات والدورات في العامين الحالي والمقبل يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي، كما ثمن الدور الذي يمكن أن يلعبه قيام مؤتمر علمي في إثراء الجانب الأكاديمي، وشكر الاتحاد المصري على استضافته هذا الحدث مرتين على التوالي.

واعتبر الدكتور الحساني أن الدورة الحالية من عمر الاتحاد تشهد نقلة كبيرة لعمل الاتحاد، الذي ثبت عدداً من البطولات والدورات لتقام سنوياً، بحيث تقام كل منها في دولة مختلفة، وهو ما يساعد في تعزيز قيم التعاون والإخاء، فضلاً عن استمرارية المسابقات التي تمكن الرياضيين من طلاب الجامعات العربية من التنافس الشريف.

يذكر أن الدورات والبطولات المقبلة هي: دورة الألعاب الشاطئية الثالثة للطلاب والطالبات تقام في المغرب أبريل المقبل، بطولة التايكواندو للطلاب والطالبات بالأردن سبتمبر المقبل،

بطولة كرة السلة للطلاب والطالبات نوفمبر المقبل بتونس، بطولة زايد الثالثة لكرة القدم للصالات للطلاب بالإمارات ديسمبر.

أما عام 2025 فسيشهد إقامة بطولة لكرة الطائرة الشاطئية بعُمان فبراير 2025 «طلاب وطالبات»، وبطولة كرة الطاولة بسوريا في سبتمبر «طلاب وطالبات»، والدورة الرياضية للألعاب الفردية في مصر تحدد لاحقاً «طلاب وطالبات»، وبطولة زايد الرابعة لكرة القدم للصالات بالإمارات في ديسمبر «طلاب».

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