"ساهي الباهية" يسجل أعلى معدل في منافسات اليوم الثالث لبطولة الظفرة للخيل العربية

المصدر: وام

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حقق المهر "ساهي الباهية" لسلطان محمد الشامسي، أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، "للمرابط الخاصة"، التي تقام بكورنيش المغيرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة550 خيلاً، تعود لنحو 342 مالكاً.

وجاء تفوق "ساهي الباهية" خلال منافسات القسم "ج" لفئة الأمهار عمر سنتين وسجل 92.50 نقطة، تلاه في المركز الثاني "ساري الباهية" لسالم راشد الزعابي،وحقق 91.30 نقطة، فيما حل ثالثا "أمجد الباهية" لعلي عبيد الراشدي، وحصل على91.00 نقطة.

وكان "مزيان السديم" لمربط السديم، قد استهل الفعاليات بتحقيق المركز الأول في القسم "ب" للأمهار عمر سنة، محققا 91.20 نقطة، وجاء في المركز الثاني "أمير العز" لمربط العز، وسجل 91.00 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "فام بدر" لأيمن الخطيب، وحصل على 90.80 نقطة.

وتصدر "شهم الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، القسم "ج"، وحقق 91.20 نقطة، وحلفي المركز الثاني "هزاع البداير" لهزاع محمد الدرمكي، وحصل على 90.90 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث "أم أو مهاب" لعبد الله أحمد العتيبة، وسجل 90.30 نقطة.

وأحرز "مالك ام اس " لجاسم علي المزروعي، المركز الأول للقسم "د"، وحصل على90.80 نقطة، تلاه في المركز الثاني "الأريام كنان" لعيسى المنصوري، برصيد 90.30 نقطة، بينما حل في المركز الثالث "ناموس الميدان" لمربط الميدان، ونال 90.20 نقطة.

وبرز المهر "نبراس الهواجر" لبطي العبدولي، في شوط فئة الأمهار عمر سنتين القسم"أ"، محرزا المركز الأول برصيد 91.80 نقطة، وجاء في المركز الثاني "كيه ايه نسيم" لعلي عبيد الراشدي، وحصل على 91.10 نقطة، وذهب المركز الثالث الى "جميل الزبير" لهيثم راشد المحرزي، ونال 91.00 نقطة.

وحصد "برهان الزبير" لمربط ام وان، المركز الأول في القسم "ب" محققا 90.60 نقطة، وحل في المركز الثاني "دي مازر" لخليفة الدبوس، وسجل 90.50 نقطة، فيماحل ثالثا "دي سميح" لأحمد محمد المرزوقي، ونال 90.50 نقطة.

واحتدمت المنافسة في ختام المنافسات على صدارة فئة الأمهار عمر 3 سنوات، بعدتعادل "فهد ياس" لبخيت الكتبي، و"أدهم الباهية" لعمار حسين الدرمكي، حيث حققا91.50 نقطة لكل منهما، لكن تم منح الصدارة ل"فهد ياس" بعد الرجوع الى معدله في معيار الهوية، وذهب المركز الثالث الى "جاد الزبير" لمنصور خميس الكعبي، الذي حصل على 91.10 نقطة.

من جانبه قال خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة ان النسخة الرابعة للبطولة جاءت قوية وناجحة من جميع النواحي الفنية واللوجستية مشيداً بالمشاركة الكبيرة من مختلف المرابط الخاصة بالدولة.

وقال ان البطولة تميزت منذ انطلاقتها بدعم ملاك المرابط الخاصة بصورة عامة،والملاك في منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأضاف النعيمي ان هذه النسخة تميزت بجودة الخيول حيث تم تحقيق معدلات عالية من النقاط خلال المنافسات التأهيلية، مما يشير الى المستوى العالي لخيول المرابط الخاصة، بفضل الدعم الكبير الذي يتوفر لها من القيادة الرشيدة وتقف هذه البطولات شاهداً عليه.

وأشاد النعيمي بحسن التنظيم من قبل جمعية الإمارات للخيول العربية وحرصها على إخراج البطولة بصورة رائعة من خلال الإعداد والتجهيز من فرق العمل الذي بدأ من وقت مبكر.

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