كاميرون يقترب من لقب «هيرو دبي ديزرت» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اقترب اللاعب كاميرون يونغ من الفوز بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بحفاظه أمس على صدارة جدول الترتيب، في حين صعد المدافع عن لقب البطولة، روري ماكلروي إلى المركز الثاني بعد أداء رائع على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف.

وشهدت منافسات الجولة أداءً متقلباً لكاميرون يونغ، الذي واجه بعض الصعوبات في الحفرتين السابعة والثامنة، لينهي اللقاء بضربة واحدة تحت المعدل ويدخل المنافسات الختامية من البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل ويزيد من حظوظه في تحقيق اللقب الأول له على الإطلاق ضمن جولة دي بي وورلد.

أما المركز الثاني في الجولة، فكان من نصيب كل من أدريان ميرونك والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي، بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل.

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