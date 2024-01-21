كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور يشهد تتويج «تي 56» برمز «الجير تبع فرخ»  

المصدر: أبوظبي - وام

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اقتنص «تي 56» لفريق «إف 3 أس» لقب شوط الرمز للجير تبع - فرخ في انطلاقة قوية لمنافسات فئة الشيوخ من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور أمس، وجاء «تي أس 7» لفريق «أم 7» وصيفاً، و«تي 21» لفريق «واي أل أس» ثالثاً.

وفي شوط التلواح الأول للفئة نفسها فاز «تي 237» لفريق «أم 7» بالمركز الأول، وجاء «تي 53» لفريق «أف 3 أس» ثانياً يليه «تي 32» لفريق «أف 3 أس».

وتوج «تي 18» لفريق النيف بالمركز الأول لشوط التلواح الثاني للفئة نفسها، وجاء «تي 15» لفريق «أف 3 أس» ثانياً ثم «تي 435» لفريق «أم 7»

وفي شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة الشيوخ حقق «تي 153» لفريق الظفرة فالكون 1 المركز الأول، وجاء «تي 157» لفريق الظفرة فالكون 2 وصيفاً، يليه «تي 32» لفريق «أم 7».

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير تبع جرناس فئة الشيوخ إلى «تي 114» لفريق الظفرة فالكون 1 الذي سيطرت طيوره على المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حل «تي 155» و«تي 157» بالمركزين الثاني والثالث. واختتمت منافسات اليوم التاسع بإقامة شوطي الجير تبع فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة الهواة.

وفاز بلقب شوط الجير تبع فرخ «مبشر» لحمدان عبيد خلفان المزروعي، وجاء «تي 82» لخلفان أحمد ومحمد الحمادي وصيفاً، يليه «تي 41» لبطي حمد بطي القبيسي.

وتوج «تي 1» لعبد الله راشد سرداح الكتبي بلقب شوط الجير تبع - جرناس للعامة الهواة، وجاء «تي 124» لعيد سالم عيد المهيري ثانياً، و«مسكت» لمحمد سعيد الكتبي ثالثاً.

وتتواصل اليوم منافسات أشواط الشيوخ، حيث تقام 5 أشواط للجير شاهين فرخ، والجير شاهين جرناس، كما تقام منافسات فئة العامة الهواة بإقامة شوط للجير شاهين فرخ وآخر للجير شاهين جرناس.

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