احتفالية في اتحاد كرة الطاولة لتكريم أصحاب الإنجازات في 2022    

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نظم مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، برئاسة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي رئيس الاتحاد، احتفالية لتكريم لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب الإنجازات في 2022.

وتضمنت قائمة المكرمين يوسف أحمد الحواي لحصوله على فضية بطولة تونس الدولية، وفضيتين في بطولتي فرق الناشئين، وفردي الأشبال، وبرونزية فرق الأشبال في غرب آسيا للمنتخبات، وبرونزية بطولة جورجيا الدولية، وتم تكريم شقيقيه علي وعبدالله أحمد الحواي، لحصد علي فضيتين في فرق وفردي الناشئين، وبرونزية فرق الشباب في بطولة غرب آسيا.

وحصول عبدالله، على فضية زوجي الشباب وبرونزية فرق الشباب في البطولة نفسها، وتم تكريم راشد سعيد هلال، لحصوله على برونزيتين في فرق وزوجي الأشبال في بطولة غرب آسيا، ومنصور عبدالله عبدالكريم لحصوله على فضية زوجي الشباب، وبرونزية فرق الشباب في البطولة نفسها، وتكريم الشقيقين محمد وأحمد سعيد حميد، لحصول الأول على برونزيتين في فرق وزوجي الأشبال في بطولة غرب آسيا، والثاني على فضية فرق الناشئين في البطولة نفسها.

ووجه المهندس داوود الهاجري، الشكر للاعبين المكرمين على جهودهم، ووعد بتكريم أصحاب إنجازات عام 2023 قريباً، وقال: نشكر أسر اللاعبين على مساعدتنا في تحقيق نتائج مميزة.

وأضاف: أصبح معدل مشاركاتنا حالياً 4 بطولات خارجية سنوياً على الأقل.

وعن الطموحات في دورة الألعاب الخليجية للشباب قال: لدينا منتخب وطني قوي ونتمنى تحقيق نتائج جيدة.

وعن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد مجدداً قال : المجلس الحالي تميز في أدائه، وأعد جيلاً مميزاً من اللاعبين، وأصبح لنا تواجد آسيوي ودولي، وأرى بأن استمرار أعضاء المجلس سيكون إضافة مهمة.

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