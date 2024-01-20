«أمن الهيئات والمنشآت» بطل «الرماية والموانع» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالمركز الأول ببطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع، التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام»، وجاء فريق الإدارة العامة لأمن المطارات ثانياً ثم مركز شرطة الموانئ.

وعلى مستوى فرق السيدات حصلت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على المركز الأول، تلتها الإدارة العامة لأمن المطارات ثم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وحصل عبدالله الحوسني على المركز الأول لفردي الرجال، يليه ناصر المازمي، ثم سلطان المصلحي، وحصلت فاطمة المعمري على المركز الأول لفردي السيدات تلتها منى الوري، ومريم سعد.

شارك في المنافسات 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وشهد اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، ختام البطولة وكرم الفائزين في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بحضور اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد حمودة العامري مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد الدكتور أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإداري، وعدد من الضباط والموظفين.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لكل الفرق المنافسة في مختلف المسابقات، مشيراً إلى أهمية منافسات «درع القائد العام» وإدراجها ضمن الخطة السنوية للبطولات والمنافسات الرياضية من أجل التحضير للبطولات المحلية والعالمية، وتأهيل اللاعبين واللاعبات ليكونوا جاهزين لنيل المراكز الأولى.

وهنأ اللواء أحمد رفيع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والفائزين والفائزات في فئة الرجال للفرق،

وأشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على تنظيم البطولة، معرباً عن سعادته بوجود كوكبة من الرياضيين المتميزين الذين يتنافسون بروح رياضية.

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