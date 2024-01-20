44 لاعباً في «الإمارات للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس بأكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، بطولة الإمارات للذكور للريشة الطائرة بمشاركة 44 لاعباً من نادي النصر و«أبوظبي لألعاب المضرب» وأكاديمية اكسترا الرياضية ونادي اتحاد كلباء.

وتقام المنافسات لثلاث فئات عمرية مختلفة تشمل تحت 11 عاماً وتحت 13 عاماً وتحت 15 عاماً، وينظم البطولة اتحاد الإمارات لريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد ناصر المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن بطولة الدولة للذكور تعكس الاهتمام بفئات المراحل السنية، موضحاً أن موسم الريشة الطائرة يتضمن المزيد من البطولات والفعاليات منها بطولة الذكور والإناث للفئات العمرية الصغيرة في مايو وسبتمبر وأكتوبر 2024، وبطولات متنوعة للكبار وفئة تحت 17 عاماً، منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً والعموم 2 و3 مارس المقبل، وبطولة الإمارات الثانية للشباب تحت 17 عاماً والعموم 25 و26 مايو المقبل، وبطولة الإمارات الثالثة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 14 و15 سبتمبر، وبطولة الإمارات الرابعة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 16 و17 نوفمبر المقبل.

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