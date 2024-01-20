12 شوطاً في منافسات «هجن الشيوخ» بميدان الذيد

المصدر: الذيد - البيان

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انطلقت صباح أول من أمس بميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 12 شوطاً لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 8 كيلو مترات، وسط إقبال كبير من ملاك ومضمري الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول«الشاهينية» لـ هجن الرئاسة، المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، الشـــــــوط الثاني «الشاهينية» لـ هجن الرئاسة، المضمر سعيد مظفر محمد العامري، الشـــــــوط الثالث«مشغل» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشـــــــوط الرابع «معزم» لـ الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، المضمر علي سعيد مبروك الوهيبي، الشـــــــوط الخامس «زاهية» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشـــــــوط السادس«طرب» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشــــــــوط السابع «هملولة» لـ عبدالله سالم الخاصوني، الشـــــــوط الثامن«العزرة» لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي، الشـــــــوط التاسع «وبران» لـ عتيق سيف حاضر العميمي، الشــــــوط العاشر «الشبابي» لـ عبدالعزيز محمد زايد الطنيجي، الشـــــوط الحادي عشر«أبعاد» لـ محمد شطيط مصبح المتفيج، الشـــــوط الثاني عشر «مطيلة» لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة ما زالت مستمرة في نهاية كل أسبوع على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن والتي تأتي للتأكيد على الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة وأهلها، واهتمام سموه بتراث الآباء والأجداد وترسيخ مكانه التراث في نفوس أبناء الأجيال القادمة.

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