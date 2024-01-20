306 لاعبين ولاعبات في بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية بنسختها الخامسة

المصدر: الفجيرة -البيان

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دشن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية بنسختها الخامسة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 306 لاعبين ولاعبات من 40 دولة.

وذلك ضمن منافسات الشطرنج الخاطف والمقامة بفندق نوفوتيل الفجيرة، وافتتحت المنافسات الرسمية بحضور الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، وعضوي مجلس الإدارة مريم المطروشي وجاسم هيكل البلوشي، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج.

ضمت الطاولة الرئيسية للبطولة المصنف الأول على البطولة اللاعب الهندي سدواني، وبطل العالم السابق في حل مسائل الشطرنج الروسي بافلوف وانتهت بالتعادل بينهما، في أبرز مباريات البطولة .

والتي يشارك بها نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين وهم: عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى وتشارك في الفئة الثانية روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود وعهود عيسى، وآخرون.

بدوره، وصف الدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، مشاركة 306 لاعبين ولاعبات بالرقم القياسي مقارنة بالبطولات السابقة لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة، وأنه يعكس النقلة النوعية لشطرنج الفجيرة والدور الذي يلعبه النادي في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج، مثنياً على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لإخراج البطولة بشكل مميز.

وتتواصل منافسات البطولة غداً الأحد بإقامة منافسات النسخة 20 لبطولة الحل الدولية.

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