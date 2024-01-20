كاميرون يونغ يقترب من لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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مع انتهاء منافسات الجولة الثالثة الأكثر حماساً، أقترب اللاعب كاميرون يونغ من الفوز بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بحفاظه على صدارة جدول الترتيب، في حين صعد المدافع عن لقب البطولة، روري ماكلروي إلى المركز الثاني بعد أداء رائع على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وشهدت منافسات الجولة أداءً متقلباً لكاميرون يونغ، الذي واجه بعض الصعوبات في الحفرتين السابعة والثامنة، لينهي اللقاء بضربة واحدة تحت المعدل ويدخل المنافسات الختامية من البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل ويزيد من حظوظه في تحقيق اللقب الأول له على الإطلاق ضمن جولة دي بي وورلد.

أما المركز الثاني في هذه الجولة، فكان من نصيب كل من أدريان ميرونك والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي، بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل. إذ على الرغم من تعثّر ماكلروي، المدافع عن اللقب، في الجولتين الأولى والثانية، إلى أنه أبهر آلاف الجماهير الحاضرة في نادي الإمارات للجولف بتسجيله 9 ضربات تحت المعدل، حيث تمكّن من إنهاء الجولة دون أي ضربة فوق المعدل، وسجّل خلالها 7 حفر بضربة تحت المعدل وأنهاها بضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة.

وتشارك المركز الرابع كلٍ من الصيني هاوتونغ لي والدنماركي راسموس هوجارد بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، إذ أنهى اللاعبان الجولة الثالثة بإضافة 3 و2 ضربة تحت المعدل على التوالي.

سعادة

من جانبه، قال كاميرون يونغ: «لقد كان أدائي مقبولاً بعض الشيء، ولعل الحظ لم يكن حليفي في اللقاء وخاصة في الحفر التسع الأولى، ولم أتمكّن من تسديد ضربات جيدة مقارنة بالجولتين السابقتين، وازداد الأمر صعوبة مع وجود بعض الرياح، لقد كانت منافسة جيدة، وأنا سعيد بامتلاكي فرصة الفوز بلقب البطولة».

بدوره، قال ماكلروي: «كانت جولة جيدة وأفضل من الجولات السابقة دون أدنى شك، ومن الجيد أن أعود إلى المراكز الأولى في جدول ترتيب البطولة، وسيكون من الرائع تحقيقي اللقب للمرة الرابعة وأكون أول لاعب يحقق اللقب أربع مرات.

وأضاف: لقد حققت الكثير من النجاح في دبي، سواء في هذه البطولة أو في عقارات جميرا للغولف حيث تُقام بطولة «السباق إلى دبي»، إذ أن لدي شعور جيد تجاه هذا المكان.

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