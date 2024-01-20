أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بدبي تعتمد خطة 2024

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط خطة دورات العام 2024، والتي تتضمن 48 دورة لمختلف المستويات وتقام في الإمارات ودول أخرى.

وتتضمن الدورات المقبلة محاضرات نظرية وعملية في علم الحركة في تدريبات التحمل، والتغذية الرياضية والمكملات الغذائية، وأضرار المنشطات وبدائلها إضافة إلى برامج وأساليب التدريب الحديثة عند التدريب برفع الاثقال، والإصابات الرياضية وكيفية تفاديها وعلوم تدريب ⁠اللياقة البدنية بالإضافة إلى برنامج الماجستير للمدربين الدوليين في اللياقة البدنية وبناء الأجسام، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الأكاديمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، أن الدورات المقبلة ستشهد إضافات نوعية في المحاضرات بعد تسلم الأكاديمية كتباً جديدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وفقاً للتحديثات المعتمدة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تعززه الثقافة الرياضية في تطوير الإنجازات المتحققة لما لذلك من أهمية كبيرة في تحديث أساليب التدريب وفقاً للمواصفات العلمية المعتمدة عالمياً، داعياً إلى استثمار ذلك في الدورات والبرامج التي سيتم تقديمها للمدربين والإداريين واللاعبين في خطة العام 2024.

بدوره أوضح المهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، أن خطة الأكاديمية تواكب التطور السريع في أساليب التدريب على مستوى العالم وتحرص على تقديم أفضل الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة من الاتحاد الدولي لتكون في متناول منتسبيها وخصوصاً ما يتعلق بالمكملات الغذائية وأساليب وطرق استخدامها والحاجة لها، كاشفاً عن أن الدورة المقبلة ستكون عن التغذية الرياضية يومي 27 و28 يناير الحالي.

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