ينظمها اتحاد الإمارات ..انطلاقة قوية لبطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت السبت منافسات بطولة ، تحدي الفجيرة 2024، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتقام بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة وتشهد البطولة التي تستمر على مدار يومين مشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية في العالم.

وجاء اليوم الأول حافلاً بالقوة والإثارة بفضل مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات إماراتياً وإقليمياً ومن بعض دول العالم ومنهم الاماراتيان أحمد بن ظبوي وبدر النوري والصربي لوكا وآخرون ، وتتضمن البطولة إقامة تسعة تمارين تنافسية لكلا الجنسين بجوائز تقدر بنحو 265 ألف درهم إماراتي ، وشهد افتتاح البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد والذي تقدم بدوره بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لإقامة البطولة بنسختها الثانية ، مؤكداً أن إمارة الفجيرة أضحت إحدى الوجهات المميزة في تنظيم بطولات اللياقة البدنية وممارستها في الجانبين التدريبي والتنافسي ، مما يساهم في أن تكون محطة مهمة في رياضة اللياقة البدنية الإماراتية .

وأكد عبد الله الشرقي أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية حريص على ابتكار الأفكار الجديدة وبما يساهم بتطوير الرياضة ويأتي في واجهتها اللياقة البدنية، والتي يطمح إلى أن ترى النور في النسخ المقبلة، ومنها في مختلف الأعمار واستثمار البنى التحتية المميزة في الفجيرة والبيئة الجغرافية الخلابة التي تتمتع بها الفجيرة، ومؤكداً أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد تعمل على نشر ثقافة ممارسة اللعبة وتنظيم بطولات في مختلف إمارات الدولة بشكل تصاعدي، مشيراً إلى أن تنظيم بطولات اللياقة البدنية في الفجيرة تأتي وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة ومنها رياضة اللياقة البدنية لأهميتها بتحقيق الاستدامة الرياضية .

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