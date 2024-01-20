في نسختها الـ 23..مباراتان في افتتاح بطولة غنتوت الدولية للبولو غداً

المصدر: وام

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تفتتح غداً بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق مميزة بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب) كأعلى البطولات التي نظمها النادي خلال موسمه الحالي حتى الآن، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وتضم البطولة 6 فرق هي غنتوت بولو (حامل اللقب) وأبوظبي بولو، و AM بولو، وبن دري بولو، ولامار بولو، وبهنسالي بولو.

وتأتي الانطلاقة الافتتاحية بلقاء فريقي بن دري بولو و فريق AM بولو، ويقود فريق بن دري خالد بن دري وماركوس سولاري، كين هول، وإستيبان بانيلو، ويقود فريق AM بولو الشيخة علياء آل مكتوم، ومانويل بيريز، وبنيامين وبابلو اورغيزا.

وتشهد المباراة الثانية لقاء أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني وتوماس وباوتيستا وهوجو البرتو ولامار بولو بقيادة ريان العجاجي، ريكاردو، خالد العمران وخافيير غيرغورو.

وتستكمل مباريات الجولة الافتتاحية بعد غدٍ الإثنين بلقاء فريقي غنتوت بولو وبهنسالي بولو.

وتقام مباريات البطولة وفقا لقواعد اتحاد الإمارات للبولو وقاعدة (HPA) من 4 أشواط لكل مباراة، باستثناء المباراة النهائية التي تقام من 5 أشواط.

ويخوض كل فريق 3 مباريات تأهيلية، وتلعب الفرق الأربعة المتأهلة الأولى في الدور نصف النهائي.

ويلتقي المتأهل الثاني مع الثالث والأول يقابل المتأهل الرابع، وسيلعب الخامس والسادس النهائي الفرعي.

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