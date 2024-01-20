عمالقة الخليج يدافع عن لقبه بالفوز على"الشارقة ووريورز" في أفتتاح دوري الإمارات للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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بدأ فريق عمالقة الخليج مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على فريق الشارقة ووريورز مساء أمس ( الجمعة ) بأستاد الشارقة الدولي للكريكيت في أفتتاح الموسم الثاني من بطولة الدوري ، التي تقام منافساته على كأس "موانئ دبي العالمية ILT20 " على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة .

يشارك في البطولة 6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي تحظى بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية ..

تقام البطولة بتنظيم مجلس الإمارات للكريكيت برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وهي من البطولات ذات التصنيف "أ" الممنوح من قبل المجلس الدولي للكريكيت (ICC).

وكانت اللجنة المنظمة للحدث الأبرز على المستوى المحلي في مجال اللعبة، نظمت مؤتمراً صحافياً للرعاه ، ولأهم وأبرز نجوم البطولة عصر (الخميس) بأستاد دبي الدولي للكريكيت، خلاله تمت إزاحة الستار عن الكأس البطولة ، كما تم الكشف عن هويات أهم نجوم البطولة ، وعن تحدياتهم ، وتحضيراتهم وطموحاتهم المرصودة في نسخة هذا العام .

تحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة على مستوى آسيا، لما تضمه من نجوم لهم باع كبير في مجال اللعبة، وشعبية جارفة على مستوى العالم ، وتحديداً على المستوى الآسيوي.

تشهد منافسات البطولة إقامة 34 مباراة، وسيحصل الفائز بلقب الموسم الثاني من بطولة "موانئ دبي العالمية ILT20" على جائزة مالية ضخمة بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، بجانب كأس البطولة الفخم والميداليات الذهبية .

هذا بجانب جوائز مالية كبيرة ومميزة لجميع الفرق المتأهلة للأدوار النهائية ، وجوائز أخرى للاعبين المميزين ستوزع عليهم في يوم الختام، هذا بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة.

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