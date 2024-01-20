صراع رباعي على آخر بطاقتين للتأهل لدورة «البلاي أوف» للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام في السابعة من مساء اليوم مباريات الجولة 13 قبل الأخيرة من الدور الثاني للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ويلتقي فيها عجمان مع حتا، والنصر مع شباب الأهلي، والجزيرة مع العين، والوصل مع بني ياس.

ويتوقع أن تكون الجولة شبه حاسمة للصراع على آخر بطاقتين لدورة «البلاي أوف» التي يتنافس من خلالها الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأوائل في جدول الترتيب على درع الدوري العام للموسم الجاري. وتشهد الجولة صراعاً رباعياً على البطاقتين بين الوصل والجزيرة والعين والنصر، بعدما حسم شباب الأهلي وبني ياس أول بطاقتين باحتلالهما المركزين الأول والثاني بالترتيب برصيد 9 انتصارات و25 نقطة لكل منهما.

في حين يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 7 انتصارات و17 نقطة، ويأتي الجزيرة في المركز الرابع برصيد 6 انتصارات و21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كل من العين والنصر في المركزين الخامس والسادس بالترتيب، بعد تحقيقهما 6 انتصارات.

ويحتل عجمان المركز السابع قبل الأخير برصيد 4 انتصارات و12 نقطة، يليه حتا في المركز الثامن الأخير برصيد انتصار وحيد و6 نقاط، مع العلم أن الجولة الأخيرة للدور الثاني للدوري ستقام يوم 27 يناير الجاري.

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