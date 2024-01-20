24 نزالاً في بطولة «محاربي الإمارات» الدولية والعربية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي منافسات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة على مدى يومين بإقامة النسختين العربية والدولية بعدد 24 نزالاً ومشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة.

وتبدأ المنافسات بالنسخة الدولية (46) عند الساعة السادسة مساءً اليوم، وتشهد 13 نزالاً ، بينما تتواصل المنافسات غداً بالنسخة العربية التي ستشهد 11 نزالاً.

ومن أبرز لقاءات اليوم الأول المنازلة المرتقبة بين البطل البرازيلي ألكيس داسيلفا الذي حقق 23 انتصاراً مقابل 5 هزائم، والبطل الروسي القوي دينيسلام كاميوف صاحب الـ13 فوزاً وخسارتين على لقب البطولة في وزن المتوسط.

كما يلتقي أيضاً ضمن السلسلة الدولية، المقاتل الكوري الجنوبي تاي كيون كيم، مع نظيره أمين قاسميوف، من أذربيجان، ويظهر المقاتل المحبوب الكاميروني جاوريس ديا أمام الفلبيني مارك غريغوري فاليرو. ويدافع البطل الحالي لوزن المتوسط التونسي وسام همامي «8 انتصارات مقابل خسارة وحيدة» عن اللقب في المنافسات العربية بنسختها الـ47، أمام اللبناني عمران شعبان «5 انتصارات وهزيمة وحيدة»، كما ستشهد النسخة عودة كوكبة من أفضل المقاتلين العرب وأكثرهم شعبية الكويتي عبدالله بوشهري، والأردني جلال الدعجة، والكويتية إيمان المضف، والجزائري سهيل ثائري.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة ماضية إلى أفضل مراحل تطورها بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومشاركة نخبة الأبطال حول العالمية.

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