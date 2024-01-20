180 لاعباً ولاعبة في بطولة ‏ الفجيرة للياقة البدنية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة الفجيرة للياقة البدنية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتستمر ليومين.

وتبلغ جوائز البطولة 265 ألف درهم إماراتي، ويشارك في منافساتها 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية. وتقدم أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية بالشكر لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي .

مؤكداً أن النسخة الثانية من البطولة تترقب انطلاقة استثنائية بنوعية وعدد اللاعبين المشاركين وأنها ستحقق إضافة نوعية مهمة للعبة لأهميتها بإيجاد فرص تنافسية جديدة للرياضيين.

كما أنها توفر فرصاً مهمة للاحتكاك مع الأبطال الدوليين، وتابع تعد البطولة تجمعاً رياضياً مهماً يجمع لاعبي الإمارات بعدد من أبطال العرب والعالم وفرصة للفوز بالألقاب والحوائط وأكد بن ظبوي أن إمارة الفجيرة ساهمت بشكل مباشر بتطور رياضة اللياقة البدنية في الإمارات من خلال استضافة وتنظيم البطولات مما ساهم بنشر ثقافة ممارسة اللياقة البدنية بشكل يبشر بمستقبل واعد.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة تبلغ 265 ألف درهم سيتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الأولى داعياً الجمهور للحضور للاستمتاع بمنافسات البطولة كاشفاً عن وجود فعاليات مصاحبة ومقدماً الشكر للجهود التي تبذلها كافة اللجان لإنجاح الحدث.

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