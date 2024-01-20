90 متسابقاً يتنافسون على ألقاب الدراجات المائية اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار صباح اليوم إلى شواطئ جزر دبي التي تحتضن سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم 2023 - 2024، وتستضيف «جزر دبي» السباق للعام الثاني.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته وتجهيزاته لإنجاح السباق بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، الذين تلقوا شكر النادي على التعاون، بينما قام فريق العمل المشرف على السباق بإطلاع المشاركين على كافة الشروط والتعليمات من خلال الاجتماع التنويري، أول من أمس.

حيث تم استكمال إجراءات المشاركة بالتسجيل الرسمي والفحص الفني على الدراجات. ويجمع سباق دبي الدولي 90 متسابقاً من نخبة أبطال رياضة الدراجات المائية وأصحاب التجارب العالمية الناجحة، يمثلون 11 دولة، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات والأشقاء من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وقطر وفلسطين، إضافة إلى بريطانيا وبلجيكا والمجر وقبرص.

صراع

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات، هي جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 3 (مواطنين)، وجالس جي بي 2، وجالس جبي بي 4 (سبارك)، وواقف محترفين جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وواقف براعم (8 - 9 سنوات) جي بي 1 - 3، وواقف أشبال (10 - 12 سنة) جي بي 2 - 3.

وواقف ناشئين (13 - 15 سنة) جي بي 3-3. وتقام منافسات السباق على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون بداية المنافسات عند الساعة العاشرة صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية يسبقها التجارب الرسمية للمشاركين للاطلاع على مسار السباق، بينما تبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، بالمشاركين في سباق دبي الدولي للدراجات المائية 2024، متمنياً التوفيق للجميع وللجنة المنظمة والمشرفة على الحدث الكبير، موجهاً الشكر والتقدير إلى «نخيل»، مهنئاً إدارتها على نيل الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق في شهر ديسمبر الماضي كشاطئ نظيف يلبي متطلبات الأمن والسلامة ويدار بشكل مستدام، إضافة إلى جودة المياه.

مواهب صاعدة

تقدم بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية كل موسم مواهب صاعدة في هذه الرياضة من خلال فئات الناشئين الثلاث، التي سينافس على ألقابها هذا العام 13 متسابقاً في الفئات واقف جي بي 3.3 (13 - 15 سنة)، وواقف جي بي 3.2 (10 - 12 سنة)، وواقف جي بي 3.1 (9 - 10 سنوات) وتواصل مؤسسة دبي للإعلام اهتمامها المستمر بالأحداث والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ دبي، وتقدم خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية في الدولة والمنطقة من خلال نقل أحداث ومراحل سباق اليوم عبر قنوات دبي الرياضية على الهواء مباشرة بداية من الساعة العاشرة صباحاً للفترة الصباحية، والثانية بعد الظهر للفترة المسائية.

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