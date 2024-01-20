مهرجان أبوظبي البحري ينطلق الخميس

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يومي 27 و28 يناير الجاري، بحسب الأحوال الجوية، وذلك ضمن مهرجان أبوظبي البحري، الذي تنطلق فعالياته في 25 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

ويشتمل المهرجان على عدد من الأنشطة والفعاليات التراثية والرياضات التقليدية والحديثة، ويقدم من خلاله النادي حزمة من الأنشطة تستقطب المهتمين بالرياضات البحرية.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة أمس ، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة إلى 100 محمل.

ووجه ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه لسباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي ضمن مهرجان أبوظبي البحري، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

وأضاف المهيري: «تفتح السباقات التراثية الباب أمام الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين للتعبير عن تمسكهم بالتراث البحري الإماراتي الأصيل، لما تحمله هذه السباقات من معانٍ قيمة ونبيلة قدمها الأجداد والآباء في الماضي، والواجب أن تنقل إلى الأجيال لربط الماضي بالحاضر، ولا شك أن دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية يعزز الجهود الرامية للحفاظ على هذا الإرث الأصيل».

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