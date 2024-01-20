دونالد.. ضربة قياسية في «هيرو دبي ديزرت للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح الإنجليزي لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في بطولة كأس رايدر، في تسجيل ضربة قياسية، خلال منافسات الجولة الثانية من النسخة الـ35 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف» على ملعب المجلس، محققاً حفرة من ضربة واحدة، ليصبح أول لاعب يحقق مثل هذه التسديدة خلال المنافسات.

وتمكن لوك دونالد «48 عاماً» من تحقيق التسديدة في الحفرة رقم 4 بمسافة تبعد 165 متراً عن منطقة تسديد الضربة. وتسلم لوك دونالد بعد إنهائه الجولة شهادة تقدير من كريس ماي، الرئيس التنفيذي لغولف دبي على الإنجاز الجديد.

وقال دونالد: «قمت بتسديد الضربة ولم أرَ أنها دخلت الحفرة، إذ أعاني من مشكلة ضعف البصر، ولكنني رأيت احتفال البعض على أرض الملعب بجانب الحفرة، وحينها أدركت أنني أحرزت الضربة، ومن المؤسف أن عدسات الكاميرات لم تسجل اللقطة، ولكني سعيد بإحرازي مثل هذه التسديدة».

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