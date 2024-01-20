انطلاقة قوية لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

المصدر: العين - البيان

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انطلقت، أول من أمس في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، فعاليات منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الحادية عشرة.

بالمنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وتنافس فيها 31 خيلاً، نجح منها 12 خيلاً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحازت الصدارة الفرس «ديور فان دو» بقيادة الفارس السوري صبري بادنكي.

وتوّجت الفرس «رانا ـ في» بقيادة الفارس خالد محمد الظاهري، بجائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، وتصدرت الفرس «أرجنتينا دو كريسكر زد» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري المنافسة الثانية للخيول عمر 6 سنوات، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمواصفات الجولة الواحدة

وحاز الجواد «بيلوغا 36» بقيادة فارسنا عبد الرحمن احمد الشرفا، صدارة المنافسة التأهيلية الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات.

60 فارسة

وتنافست 60 فارسة في أولى منافسات السيدات الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة،، وحازت الصدارة الفارسة لانا أبو زانت، ) بصحبة الجواد «غاسيس دو هايتس زد»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 45.51 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإماراتية أيضاً فاطمة محمد المهيري، المشاركة رقم (44) مع الفرس «بيللي جيم»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 46.55 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة الإيطالية لونا لوشيني، المشاركة رقم (45) على صهوة الجواد «سنوبر ايه جي»، وأكملت معه الجولة في زمن بلغ 46.79 ثانية.

وعادت الفارسة السورية شام الأسد مع الجواد «شابيو تي ان» لتحتل مركز الصدارة في افتتاحية المنافسات من فئة النجمتين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وجاء فوز الأسد في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية إسطبلات الشراع، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافست فيها 38 فارسة، بينهن فارسات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة العالية في ميادين القفز.

ونجحن في إكمال المرحلتين 21 فارسة دون خطأ، والكلمة الفصل كانت لعامل الزمن، والأفضل زمناً الفارسة المتصدرة شام الأسد المشاركة الأخيرة رقم (38) مع الجواد «شابيو تي ان»؛ وأنهت معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.76 ثانية، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند؛ المشاركة رقم (8)؛ مع الفرس «دولين دو باربنيير»، ونجحت معها في إنهاء المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.78 ثانية.

ونالت به الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة الفارسة الأسد ونجاحها في إزاحتها إلى المركز الثاني، والفارسة السورية أيضاً آية حمشو؛ المشاركة رقم (36) مع «دي اكس بي ليجند» لم تكن بعيدة عن قبول التحدي وإكمال المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.29 ثانية، فنالت به جائزة المركز الثالث.

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