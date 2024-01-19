كاميرون يونغ يتصدر «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر الأمريكي كاميرون يونغ ترتيب الجولة الثانية من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف المقامة بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بإجمالي 13 ضربة تحت المعدل، في حين لم يحالف الحظ الإيرلندي روري ماكلروي، حامل اللقب والذي سيدخل الجولة الثالثة بمجموع 3 ضربات تحت المعدل.

وحقق يونغ 64 نقطة بواقع 8 ضربات تحت المعدل، حيث أدى اللاعب ذو الـ26 عاماً أداءً باهراً محرزاً ضربة تحت المعدل في 9 حفر وضربة واحدة فوق المعدل في الحفرة الأخيرة.

وكان المركز الثاني من نصيب اللاعبَين آندي سوليفان وأدريان ميرونك برصيد 10 ضربات تحت المعدل، في حين تشارك في المركز الرابع كلٍ من ريتشي رامزي والتوأم راسموس ونيكولاي هوجارد بمجموع 7 ضربات تحت المعدل. وشهدت الجولة تسجيل لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في بطولة كأس رايدر، حفرة من ضربة واحدة «قياسية»، بالإضافة إلى إحراز الياباني 9 ضربات تحت المعدل والتي مكّنته من التقدم بـ89 مركزاً عن ترتيبه في الجولة الأولى.

صعوبة

ومع انتهاء منافسات الجولة، يواجه المصنف الثاني عالمياً، روري ماكلروي، مهمة صعبة في الدفاع عن لقبه، نظراً لتأخره بواقع 10 نقاط عن متصدر البطولة الحالي كاميرون يونغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز