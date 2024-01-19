فوز النصر وخسارة المنتخب في انطلاقة «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم تصوير : سالم خميس

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حقق النصر فوزاً مهماً على الحكمة اللبناني بنتيجة 79-73 في بداية مشواره ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 التي انطلقت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 12 فريقاً، فيما خسر منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام فريق الفلبين بنتيجة 66-82.

حضر انطلاقة البطولة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعدد من المسؤولين عن اللعبة ورؤساء البعثات المشاركة.

جاء فوز النصر على الحكمة اللبناني بنتيجة 79-73 ضمن المجموعة الأولى بعد مباراة قوية تقدم فيها النصر في الربع الأول 22-21 ثم تعادل الفريقان في الربع الثاني 20-20، وتقدم الحكمة في النتيجة بفضل تفوقه في الربع الثالث 23-17، ولكن النصر عاد بقوة في الربع الأخير وكسبه بفارق جيد 20-9 ليعوض تأخره ويفوز بالنتيجة النهائية بفارق 6 نقاط.

وبدأت مباريات البطولة بفوز أهلي طرابلس على بيروت اللبناني لحساب المجموعة الثانية بنتيجة 81-75، بعد مباراة قوية اتسمت بالندية في ربعها الأول الذي انتهى بالتعادل 19-19 ثم في الثاني 22-22، قبل أن يعود أهلي طرابلس بعد الاستراحة ويتقدم في الربع الثالث 19-14 وفي الربع الأخير 21-20 ليفوز بفارق 6 نقاط.

وخسر منتخب الإمارات أمام «الفلبين» بالمجموعة الثانية بنتيجة 66-82، بعد بداية متكافئة وانتهى الربع الأول بالتعادل 22-22 وتقدم الفريق الفلبيني في الربع الثاني 24-18 ثم وسع الفارق بتقدمه في الربع الثالث 18-9 فيما كانت الندية حاضرة في الربع الأخير الذي كسبه الفريق الفلبيني 18-17، ليفوز بفارق 16 نقطة.



مباريات اليوم الثاني

وتقام 5 مباريات غداً في ثاني أيام البطولة ابتداءً من الساعة الواحدة والربع ظهراً، حيث يخوض النصر مباراته الثانية أمام أهلي بنغازي الليبي لحساب المجموعة الأولى، تليها في الثالثة والربع مباراة أهلي طرابلس الليبي والهومنتمن اللبناني ضمن المجموعة الثانية ثم المباراة الثالثة في الخامسة والربع مساءً بين الوحدة السوري وفريق الفلبين ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المباراة الرابعة في السابعة والربع مساءً الرياضي اللبناني وسلا المغربي ضمن المجموعة الثانية، وتختتم المباريات بلقاء منتخب تونس والحكمة اللبناني في التاسعة والربع مساءً ضمن المجموعة الأولى.

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