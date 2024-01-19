بات أكبر المتوجين عالمياً..الإسباني كارلوس ساينز يفوز برالي دكار للمرة الرابعة في السعودية

المصدر: أ ف ب

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أحرز السائق المخضرم الإسباني كارلوس ساينس (أودي) لقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الاخيرة الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وأضاف "الماتادور" بطل العالم للراليات مرتين سابقا والبالغ من العمر 61 عاما لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما انه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها مذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه ابرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و"مستر دكار" الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

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