منصور بن محمد يتوّج أبطال ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين في نسخته الخامسة، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في مضمار المرموم.

وهو الحدث الذي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بإقامته وإدراجه ضمن أجندة فعاليات المركز، كسباق سنوي يُنظم كل عام، خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وحققت الألمانية جيسا إجلينغ، على ظهر المطية «الميل» المركز الأول في سباق فئة الوزن المفتوح، وحل البريطاني اليكسندر اوستروالد على المطية «شيبوب»ثانياً ، والفرنسي اليكسندر فيدوتوف على ظهر «الورل» ثالثاً .

وفي فئة وزن الفردة، نالت الصينية أليكسيس هو على ظهر المطية «مياس»، المركز الأول تلتها وبفارق ضئيل، الأمريكية مريم سهروردي على ظهر «الوكري»، حيث امتدت المنافسات حتى الأمتار الأخيرة،و هب المركز الثالث للفرنسية مادو جروب على ظهر المطية «شانوط».

وشهد السباق الرئيس الذي قُسّم إلى فئتين، وزن الفردة، والوزن المفتوح، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 26 متسابقاً من المقيمين في الإمارات، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن في نسختها العاشرة لهذا الموسم، أو في المواسم السابقة.

حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها ، بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وضمت المشاركة متسابقين من 17 دولة، من بينها: السعودية، وهولندا، وأستراليا، وبريطانيا، وأمريكا، وروسيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، والفليبين، وإستونيا، المكسيك، إيطاليا، ألمانيا، وبيلاروسيا.

وقال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يمتلك المركز خبرات إقامة كبرى الفعاليات المحلية، لا سيما المرتبطة بتراث الأجداد، بما فيها سباقات بالهجن، لتحقيق رؤية وأهداف المركز في نشر وتعزيز التراث الوطني، واستدامة أحد أبرز السباقات التراثية في عالم الهجن.

وأضاف: هدفنا هو التميّز، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل، محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال تنظيم الفعاليات المرتبطة بتراث الأجداد، وتعد سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التي تلقى شعبية كبيرة ومتابعة واسعة من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة، وهو ما يمنح تلك البطولات جماهيرية واسعة.

وعبّرت الألمانية جيسا إجلينغ عن سعادتها بالفوز بالمركز الأول في فئة الوزن المفتوح، مؤكدة أن فوزها ثمرة جهود كل من عمل على تدريبها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لافتة إلى قوة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من السباق.

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