كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. فريق دبي يحرز رمز «القرموشة فرخ فئة العامة - المفتوح»

المصدر: أبوظبي - وام

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اقتنص الطير «4060» لفريق دبي لقب شوط الرمز للقرموشة فرخ فئة العامة – المفتوح أمس في سابع أيام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت منافسات شوط الرمز قوية ومثيرة، وشهدت تفوق البطل على «جي جي 2» من فريق الفرسان الذي حل وصيفاً بفارق لا يتخطى الجزء من الثانية، وذهب المركز الثالث إلى «نصايح» لفريق ند الشبا.

وفي شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة العامة المفتوح كان اللقب من نصيب «بيان» لحميد محمد سعيد راشد الطاير، وجاء ثانياً «جي جي 13» لفريق الفرسان، وثالثاً «جي 77» لحمدان عيسى خلفان خرباش. وذهب لقب شوط التلواح الثاني للفئة نفسها إلى «جي 23» لسعيد هلال بن طراف، وجاء ثانياً «بروق» لفريق دبي، وثالثاً «جي جي 8» لفريق الفرسان.

واختتمت منافسات اليوم السابع بإقامة شوطي التلواح للقرموشة جرناس للعامة المفتوح، وحلق «جي 23» لفريق ند الشبا بلقب الشوط الأول. واختتم «بندقية» لراشد سعيد على سرود المنافسات بحصد شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس.

وتختتم «اليوم منافسات فئة العامة المفتوح، بإقامة 5 أشواط بواقع 3 أشواط للجير بيور- فرخ من بينها شوط الرمز وشوطين للتلواح للجير بيور – جرناس.

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