دولية دبي للسلة.. النسخة 33 تنطلق اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر النسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بمشاركة قياسية وصلت إلى 12 فريقاً، هي الرياضي اللبناني حامل اللقب والحكمة ومنتخب تونس وأهلي بنغازي وسلا المغربي والنصر الإماراتي في المجموعة الأولى وبيروت بطل الأندية العربية والهومنتمن وسترونغ غروب الفلبيني المدعم بثلاثة لاعبين من الـ nba وأهلي طرابلس الليبي والوحدة السوري ومنتخب الإمارات في المجموعة الثانية.

وتشهد الجولة الأولى 4 مباريات مثيرة بداية بلقاء بيروت وأهلي طرابلس الليبي اعتباراً من الساعة الثالثة والربع مساءً تليها في الخامسة والربع الحكمة والنصر ثم سترونغ غروب الفلبيني ومنتخب الإمارات في السابعة والربع على أن تختتم الجولة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الرياضي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب والمنتخب التونسي الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت مؤخراً في القاهرة، يستمر الدور التمهيدي حتى 25 يناير الحالي وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بحيث يلتقي أول كل مجموعة مع رابع المجموعة المقابلة والثاني مع الثالث في المجموعتين لتحديد الفرق الصاعدة للدور نصف النهائي المقرر يوم 27 يناير على أن تختتم البطولة في اليوم التالي.

تشهد البطولة نخبة من النجوم العرب وآسيا وأساطير كرة السلة الأمريكية في مقدمتهم دوايت هاورد لاعب لوس أنجليس ليكرز الفائز بعدة ميداليات ذهبية أولمبية وعالمية ومواطناه اندريه روبنسون وماكنزي.

وعلى صعيد الألقاب تحتل كرة السلة اللبنانية الصدارة في مقدمتها الرياضي الفائز باللقب سبع مرات والحكمة والشانفيل وأنيبال زحلة.

من جهة أخرى أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي رئيس اللجنة المنظمة أن النسخة الجديدة ستكون استثنائية سواء في عدد الفرق أو على مستوى الفرق والمنتخبات النوعية مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية ودعم سموه لهذا الحدث الدولي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط كما أشاد بالجهود التي بذلتها شركة سما لتنظيم الفعاليات في الإعداد للبطولة بهدف إخراجها بصورة مشرفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز