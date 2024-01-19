بطولة آسيا للأشبال للمبارزة تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس آسيا للمبارزة للأشبال، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، وتستمر حتى 21 يناير الحالي، على صالة نادى شباب الأهلي، بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من 10 دول آسيوية، يتنافسون في فئات الأسلحة الثلاثة (الفلوريه، والايبيه، والسابر).

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، أن البطولة تعتبر واحدة من أهم البطولات التي تستضيفها الإمارات في رياضة المبارزة لهذه الفئة العمرية خلال عام 2024، وأنها تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها اتحاد المبارزة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنه فور إطلاق الدعوة لتنظيم البطولة والحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على إقامتها في دبي، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الاتحاد ونادى شباب الأهلي مستضيف البطولة، والخبراء الفنيين للترتيب لإخراجها على أكمل وجه.

وأضاف أنه يشارك في البطولة 148 لاعباً ولاعبة من أبرز اللاعبين على مستوى القارة يمثلون 10 دول آسيوية هي الإمارات، وهونغ كونغ، وأوزبكستان، والسعودية، وكازاخستان، ولبنان، وقرغيزستان، وعمان، وقطر، وطاجيكستان.

حرص

وأوضح أن البطولة سيتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة الذي حرص على إيفاد الخبراء الفنيين لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاستضافة، حيث أبدى الجميع ثقتهم في الإمكانات الكبيرة للدولة على التنظيم.

وأكد القاسمي أن البطولة سيتم تنظيمها بسواعد إماراتية خالصة حيث تم اعتماد جميع قادة المجموعات واللجان من الشباب المواطنين الذين يثبتون قدراتهم دائماً على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية باقتدار.

وحدد الاتحاد الآسيوي نظام البطولة وتوقيت فعالياتها بإقامة مسابقات الفردي في اليومين الأول والثاني، على أن يتضمن اليوم الثالث والأخير مسابقات الفرق.

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