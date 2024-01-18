هاوتونغ وكاميرون وسوليفان وهوجارد في صدارة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت الجولة الأولى من النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف اليوم منافسات قوية بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وتصدر كل من هاوتونغ لي وكاميرون يونغ وآندي سوليفان وراسموس هوجارد ترتيب الجولة برصيد 67 نقطة وبواقع 5 ضربات تحت المعدل لكل منهم، في حين حلّ نيكولاي هوجارد في المركز الخامس مع ستة لاعبين آخرين برصيد 68 نقطة وبواقع 4 ضربات تحت المعدل.

تعثر روري

ورغم تسجيله 4 ضربات تحت المعدل في الحفر التسع الأولى، شهد أداء روري ماكلروي، المدافع عن لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، بعض التقلبات خلال الجولة، حيث تعثر في المجموعة الثانية من الحفر التي سجل خلالها أربع ضربات فوق المعدل، لينهي الجولة برصيد 71 نقطة وبواقع ضربة واحدة تحت المعدل.

صراع النجوم

وأظهر الصيني هاوتونغ لي، الفائز بالبطولة عام 2018، أداءً باهراً مع بداية منافسات الجولة، واستطاع تصدّر الترتيب في وقت مبكر من المنافسات بعد تحقيقه 7 ضربات تحت المعدل، لينضم إليه في الترتيب آندي سوليفان الذي حقق 5 ضربات تحت المعدل.

أما راسموس هوجارد فقد شهد أداؤه خلال منافسات الجولة تسجيل ضربة تحت المعدل في ست حفر، إضافة إلى تسجيله ضربتين تحت المعدل في الحفرة 10، في حين استطاع كاميرون يونغ أن يضع نفسه في الصدارة على الرغم من تسجليه ضربتين فوق المعدل في بداية الجولة والتي أنهاها بضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة.

سعادة

وقال هاوتونغ لي: عملت على تحسين أسلوبي خلال فصل الشتاء، وأنا سعيد بأن أرى نتائج هذا التدريب المكثّف في الجولة الأولى من المنافسة، وآمل أن أتمكن من تسجيل المزيد خلال البطولة.

وأعرب سوليفان، في أول ظهور له في عام 2024، عن سعادته بما قدمه من أداء خلال الجولة، وقال: على الرغم من أن البداية لم تكن في أحسن مستوى، إلا أنني شعرت بتحسن متواصل في الأداء.

استقطاب

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لـ «البيان»: سعداء باستقطابنا عدداً كبيراً من نجوم الغولف العالميين، من بينهم أبطال كأس رايدر وغيرهم من الفائزين ببطولات عالمية كبرى إلى تشكيلة النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسي. كما نفخر بأن البطولة مهدت الطريق لتعزيز وجود رياضة الغولف في الشرق الأوسط، إذ أضافت البطولة بعضاً من أكثر اللحظات شهرةً إلى تاريخ اللعبة.

أنشطة

شهدت قرية المشجعين «تورنامنت تاون» حضور الآلاف من الجماهير الذين استمتعوا بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية خارج أرض الملعب.

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