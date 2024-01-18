انطلاق الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تنطلق الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية اليوم، والتي ينظمها الاتحاد على ملاعب أكاديمية إسبيريا بشاطئ كايت بيتش بجميرا بدبي، وتستمر حتى بعد غدٍ.

ويقام على هامش الجولة يوم بعد غدٍ، بطولة للكرة الطائرة الشاطئية للمبتدئين، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعبين، وذلك بهدف نشر اللعبة وزيادة عدد منتسبيها.

وكانت الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية، قد أقيمت ديسمبر الماضي بمشاركة 6 أندية من السيدات، و18 فريقاً من الرجال.

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