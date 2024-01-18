تعاون بين «غولف الإمارات» و«الأكاديمية الآسيوية للناشئين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع اتحاد الإمارات للغولف، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، تهدف إلى مواصلة العمل على تطوير المواهب الناشئة.

وتقف الأكاديمية الآسيوية لتطوير الناشئين (JAGA) في طليعة الأكاديميات التي تتولى تطوير رياضة الغولف على صعيد قارة آسيا، من خلال التزامها، بدمج سلس للتميز الأكاديمي مع البراعة الرياضية.

وأعرب اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن أهمية الاتفاقية، قائلاً: «يدل تعاوننا مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، على التزامنا، بتعزيز نمو لعبة الغولف بين شريحة الطلبة من الرياضيين الوطنيين والدوليين، في خطوة أولى ترسم ملامح تشكيل مستقبل تطوير لعبة الغولف في دولة الإمارات، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على نطاق واسع».

بدوره أعرب أديش جودي، رئيس الأكاديمية الأسيوية للناشئين في دبي، عن سعادته بتأسيس مقر للأكاديمية في دبي، وقال: «يعد إنشاء مقرٍ للأكاديمية في الإمارات، خطوة محورية نحو توفير مساحة لرعاية مواهب الغولف في الفئات العمرية الصغيرة، ونحن ملتزمون بتقديم التميز في كافة جوانب التعاون المثمر مع اتحاد اللعبة في دولة الإمارات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز