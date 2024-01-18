بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وتمتد منافساتها حتى بعد غدٍ وذلك في فيستفال دبي أرينا.

ويشارك في البطولة بعد إغلاق عمليات التسجيل 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على مستوى الدولة في واحدة من أكبر المشاركات والأولى من نوعها التي تقام وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات وحتى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات (بوينت فايت وكي 1)، حيث تضم منافسات البوينت فايت 6 فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» 4 فئات عمرية.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ: «فخورون بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على صعيد الدولة، ما يمثل مكسباً مهماً وانطلاقة قوية لبرامج ومسابقات تطوير الكيك بوكسينغ في الدولة، مشيداً بحجم المشاركة وتفاعل جميع الأندية بمنافسات البطولة التي تؤكد القاعدة المميزة التي تتمتع بها اللعبة ودور الاتحاد في تقديم البطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاحتكاك واكتساب التجارب ورفع مستوى الخبرات بجانب السعي لاكتشاف المواهب الواعدة ودعم المنتخبات الوطنية».

وأضاف: نؤكد حرص اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة «كيك بوكسينغ الإمارات» ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، داعياً الجماهير لمتابعة منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث خصوصاً وأن البطولة تقام مع عطلة نهاية الأسبوع.

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