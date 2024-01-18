306 لاعبين من 40 دولة في «دولية القدرة الشطرنجية»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية عن اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية للبطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتنطلق منافساتها السبت بفندق نوفوتيل الفجيرة، بتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

تبلغ قيمة جوائز البطولة 130 ألف درهم، ويشارك فيها 306 لاعبين ولاعبة من 40 جنسية في رقم قياسي غير مسبوق لبطولات حل المسائل في الإمارات والشرق الأوسط، منهم 117 لاعباً ولاعبة من الإمارات أبرزهم عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى وكل من روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود وعهود عيسى، في الفئة الثانية.

وعبّر الدكتور عبد الله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته لنوعية وعدد اللاعبين المشاركين، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانة شطرنج الفجيرة، والتي أصبحت إحدى اهم مدن العالم الشطرنجية، ويترجم دقة الخطط الاستراتيجية الهادفة لإدارة النادي في نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج، وبما يسهم بنمو السياحة الشطرنجية في الفجيرة.

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