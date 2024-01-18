«دولية دبي للسلة» تكشف تفاصيل البطولة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 والتي تنطلق غداً في قاعة نادي النصر، مؤتمراً صحفياً برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي وبحضور ممثلي الشركات الراعية ومسؤولي الاتحاد وتحدث فيه اللواء «م» القرقاوي عن الكثير من الطموحات لهذه النسخة، وتناول سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة الكثير من تفاصيل هذه النسخة.

وتناول قاسم دعدوش مدير اللجنة الفنية في البطولة لائحة الثواب والعقاب، وأبان أنه ستتم مناقشة موضوع تغريم أي مدرب يحصل على خطأ فني في البطولة، وكذلك تم رصد جوائز تحفيزية لأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب جناح، ولاعب ارتكاز، والهداف، والهداف في 3 نقاط، ولاعب شامل، ولاعب واعد وأفضل مدرب.

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وأعلن قاسم دعدوش عن نظام البطولة والفرق الـ12 المشاركين فيها قبل انطلاق المنافسات الرسمية مساء غدٍ وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري في ضيافة نادي النصر بدبي.

ومن ناحية أخرى عاد شباب الأهلي إلى المسار الصحيح بعد فوزه السهل على ضيفه الشمال القطري في أرضه وبنتيجة 110 - 81، في الجولة الرابعة من دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة «وصل»، وتناوب كل من مينيراث وشافون لويس في قيادة فريقهما إلى التقدم 36 - 22 في الدقائق العشر الأولى من المباراة، ما فرض نمط المباراة أحادية الجانب والتي مكنت شباب الأهلي من العودة للمسار الصحيح وتعويض خسارته في الجولة الماضية 73 - 67 أمام المنامة البحريني ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة.

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