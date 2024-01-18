«دبي الدولي للدراجات المائية» السبت

المصدر: دبي - البيان

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يدخل المشاركون في سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2024- اليوم أجواء المنافسة في السباق من خلال الاجتماع التنويري الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي ويتم فيه الحديث تفصيلاً عن مسار السباق وشرح التعليمات واللوائح من قبل اللجنة المنظمة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق الكبير والمرتقب بعد غد السبت في جزر دبي الوجهة السياحية والواحة العمرانية الراقية التي تديرها نخيل في شواطئها الساحرة بالقرب من معالمها البارزة. ويجتذب الحدث الدولي نخبة الرياضيين المتميزين في هذه الرياضة .

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات هي: جالس محترفين جي بي 1 وجلس جي بي 3 (مواطنين) وجالس جي بي 2 وجالس جبي بي 4 (سبارك) وواقف محترفين جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك) وواقف براعم (8 ـ 9 سنوات) جي بي 1-3 وواقف اشبال (10 - 12 سنة) جي بي 2-3 وواقف ناشئين (13 - 15 سنة) جي بي 3-3.

وستقام المنافسات يوم السبت على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون انطلاقة المنافسات عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية فيما تنطلق الفترة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد بدأ إجراءات تنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية مبكراً بفتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب عبر البوابة الإلكترونية،حيث سيستمر التسجيل حتى يوم غد الموعد المقرر لاستكمال الفحص الفني على الدراجات المشاركة

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