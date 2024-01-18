بطولة الإمارات الدولية للبولو في نادي غنتوت الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت خلال الفترة من الأحد 21 يناير وحتى 4 فبراير بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ23، التي تقام مبارياتها بملاعب النادي بمشاركة 6 فرق، هي فرق غنتوت بولو، أبوظبي بولو، AM بولو، بن دري بولو، لامار بولو، وبهنسالي بولو.

جاء الإعلان عن تنظيم البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي ظهر أمس بمقره في غنتوت، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت.

ورحب سعيد بن حوفان المنصوري بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، معرباً عن سعادتهم بانطلاقة بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ23، وأكد استعداد النادي للبطولة، متمنياً أن تخرج في إطار التنافس الشريف والروح الرياضية التي عرفت بها البطولات الماضية، وسيكون ختامها يوم 4 فبراير المقبل بفقرات احتفالية رائعة وسيكون الدخول بالمجان.

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