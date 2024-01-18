980 كيلومتراً إجمالي مسافة طواف الإمارات للدراجات 2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات وقمصان النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، والنسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، السباق العالمي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط التابع للاتحاد الدولي للدرجات الهوائية.

وأعلن المجلس تفاصيل الطوافين في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات. وتقام النسخة السادسة من طواف الإمارات للرجال في الفترة من 19 إلى 25 فبراير المقبل، عبر 7 مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 980 كليومتراً، إذ تشمل مراحل الطواف 4 مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة واحدة ضد الساعة.

وينطلق السباق بمنطقة الظفرة يوم الاثنين 19 فبراير، عبر المرحلة الأولى لمسافة 143 كم (من الظفرة ووك في مدينة زايد إلى قصر ليوا)، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة لمسافة 12.1 كم) بأبوظبي في جزيرة الحديريات، ثم المرحلة الثالثة في 21 فبراير (من جزيرة المرجان – جبل جيس لمسافة 176 كم)، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي 22 فبراير من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بأبرز معالم دبي، ووصولاً إلى دبي هاربور لمسافة 173 كم، أما المرحلة الخامسة 23 فبراير (من العقة – أم القوين لمسافة 182 كم)، وتليها المرحلة قبل الأخيرة في 24 فبراير (من متحف اللوفر أبوظبي إلى كاسر الأمواج)، حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 138 كم، وتختتم النسخة السادسة من طواف الإمارات بالعين في 25 فبراير لمسافة 161 كم (من بيت محمد بن خليفة المعلم التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي – قمة جبل حفيت).

وتقام النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، ويقام عبر 4 مراحل بمسافة إجمالية قدرها 468 كيلومتراً، وينطلق من دبي، وينتهي في أبوظبي.

تأكيد

من جهته، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات بشقيه (السيدات والرجال)، بات فعالية مرموقة ضمن رزنامة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات، حيث يستقطب الحدثان أبرز الرياضيين العالميين المصنفين الأوائل، وكذلك أبرز الفرق العالمية الشهيرة.

وأوضح أن رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، شهدت العديد من المكتسبات، وخصوصاً بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي، وإطلاق طواف الإمارات في 2019، حيث سلط الطواف الضوء على أبرز معالم دولة الإماراتة. وقال العواني: «نأمل مع شركائنا في تقديم نسخة استثنائية أخرى من طواف الإمارات، الذي شهد العديد من الأرقام البارزة عبر نسخه الماضية».

وفي الختام، قدم العواني الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والرياضيين، ما ساهم بنماء ونهوض هذا القطاع الحيوي، والذي أدى إلى أن تصبح الفعاليات الرياضية العالمية علامات بارزة في الأجندة الرياضية الدولية.

وأكد محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات وجود العديد من الأسماء المحلية اللامعة التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي والعالمي والأولمبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد أندية الدراجات في الإمارات بلغ 17 نادياً، وأكثر من 800 دراج ودراجة، إضافة إلى أكثر من 15 فريق من الهواة مسجلين في كشوف الاتحاد.

أما حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، فأكد أن طواف الإمارات – شأنه شأن أي طواف عالمي - يهدف للترويج إلى الدولة المستضيفة، ومعالمها البارزة، لكن ما يميز طواف الإمارات أنه يقام وسط أجواء مناخية مناسبة، وينقل تلفزيونياً إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، ويتابعه أكثر من 10 ملايين شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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