20 فعالية رياضية تقام في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، من بينها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر قائمة الفعاليات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تنطلق اليوم في نادي الإمارات للغولف، وتستمر حتى الأحد المقبل، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغولف العالميين، من أبرزهم روري ماكلروي المصنف ثاني عالميًا، وبرايان هارمان المصنف تاسع عالميًا ضمن 20 من أفضل اللاعبين في العالم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم غداً إلى دبي لمتابعة فعاليات الدورة الـ 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا، ويقام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، ويلتقي فيه نجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية كل عام، ويتضمن جلستين يتحدث فيهما أبرز نجوم كرة القدم العالميين، ويستعرضون خبراتهم وتجاربهم الثرية في عالم كرة القدم.

ويليه حفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي والمقدم هذا العام من «نخيل»، بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين، ويحتفي بالتميز في كرة القدم، حيث يتم فيه توزيع جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين، ويستضيف فعالياته فندق ومنتجع أتلانتس جزيرة النخلة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم)، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتستضيف شواطئ جزر دبي الخلابة منافساته للعام الثاني على التوالي، ويستقطب السباق نخبة الأبطال في المنطقة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل النجوم العالميين، الذين يحرصون على المشاركة للحصول على نقاط التصنيف العالمية لفئات المحترفين.

كرة السلة

وتنطلق منافسات النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة يوم غدٍ، في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي في دبي، ويشارك فيها أقوى الأندية العربية والآسيوية، حيث يلعب المنتخب الوطني لكرة السلة ومنتخب تونس، ونادي سترونغ غروب الفلبيني، الذي يلعب فيه النجم العالمي دوايت هوارد، وفرق الرياضي، وبيروت، والهومنتن اللبنانيين، وأهلي طرابلس، وبني غازي الليبيين، والوحدة، والحكمة السوريين، وسلا المغربي، ونادي النصر الإماراتي.

وتنطلق بطولة كأس آسيا للأشبال للمبارزة خلال يوم غدٍ، وتستمر حتى الأحد المقبل في نادي شباب الأهلي دبي، وتقام بطولة الإمارات الدولية للكيك بوكسينغ في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، وتقام بطولة البادل الدولية المفتوحة بحديقة البادل في رايب ماركت أم سقيم.

حدث فريد

وتتضمن قائمة فعاليات نهاية الأسبوع سباق نصف ماراثون (من البرج إلى البرج)، الذي يقام لأول مرة يوم الأحد المقبل، ويستمتع فيه المشاركون بالمسار الرائع وسط أشهر وأبرز المعالم السياحية بدبي، من برج العرب إلى برج خليفة لمسافة 21.1 كيلومتراً، كما يقام سباق الجري الشهير (ذا بابل رن) في مدينة إكسبو دبي بحديقة الفرسان، وتتاح فيه المشاركة لجميع الأعمار ومختلف المستويات البدنية، وجميع أفراد الأسرة الذين يستمتعون بالجري أو المشي، أو حتى التزحلق عبر الممرات المكسوة بالصابون، ويشتمل على مسارين لمسافة 4 و8 كيلومترات.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات أبطال هاملتون للسباحة، وتتواصل منافسات دورة ألعاب مدارس دبي، حيث تقام بطولة كرة القدم في نادي النصر الرياضي، وتقام منافسات كأس البولو الفضي في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وبطولة دلتا العاشرة المفتوحة للبولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ، ويقام دوري دي بي ورلد للكريكت آي إل تي 20 في استاد دبي الدولي، وتقام الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ كايت بيتش، بداية من يوم غدٍ وحتى الأحد المقبل، ويقام سباق ترايثلون سبورتد في جزر دبي، وسباق سكتشرز للجري في ميناء راشد، وبطولة السباحة كينغ آند كوين في جزر دبي، وسباق ماي دبي للجري المجتمعي في أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وتحدي الدراجات الهوائية في مجمع دبي للاستثمار، وتستضيف قاعة سكي دبي بطولة التزلج على المنحدرات.

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