«فيفا»: دبي «جوهرة الشرق».. رفاهية غير مسبوقة وبنية تحتية مبهرة

المصدر: دبي - وام

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الضوء على إمارة دبي، ووصفها بأنها «جوهرة الشرق الأوسط» التي توفر لزوارها تجارب غير مسبوقة من الرفاهية في المدينة المشهورة بالبنية التحتية المبهرة، ونمط الحياة الفاخر، والمزيج من الثقافات المختلفة.

ونشر «فيفا»، تقريراً شاملاً عن دبي باعتبارها تحتضن مجموعة واسعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية وتستضيف البطولات الدولية الكبرى ليس في كرة القدم فقط.

وتضمن التقرير، معلومات جغرافية وسكانية ورياضية عن دبي، وأكد أن موقع دبي على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية أسهم أن تلعب دوراً مهماً في تطور المدينة وبيئتها الفريدة.

وذكر التقرير: تعرف المدينة بمناخها الصحراوي ويحيط بها الخليج العربي، مما يتيح منظراً شاطئياً خلاباً، ويوفر شواطئ نقية، كذلك تشكل مياه الخليج العربي سمة مهمة في تاريخ دبي، وتعد مصدراً للمعيشة وكسب الرزق عن طريق الصيد والتجارة.

وتطرق التقرير، للتطور العمراني في الإمارة خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت دبي إلى مدينة متزينة بناطحات السحاب العملاقة، والعجائب المعمارية، والبنية التحتية المبهرة.

وأضاف: تحتوي العمارة الفريدة في دبي على معالم أيقونية مثل برج خليفة، المبنى الأطول في العالم إلى جانب منشآت مميزة أخرى مثل برج العرب، المعروف بتصميمه الشراعي المميز.

ملتقى عالمي

واعتبر «فيفا»، أنه في ظل وجود مجموعة من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، أصبحت دبي ملتقى عالمياً للقادمين من أكثر من مئتي جنسية مختلفة، يعيشون في تناغم، يتحدثون العديد من اللغات ويتبعون ديانات مختلفة، وأن هذه البيئة العالمية تعزز مناخاً ديناميكياً يحفل بالتنوع والشمولية.

وأوضح «فيفا» في تقريره أن النجاح والنمو الاقتصادي لدبي نشأ من موقعها الاستراتيجي ووفرة الموارد، حيث أسست المدينة نفسها كأحد المراكز المالية الكبرى، جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، وقيادتها بعيدة النظر، وهو ما يؤدي إلى الابتكار والتطور، مما يجعل دبي رائدة في مجالات كالسياحة والتجارة والتكنولوجيا.

وفي ما يخص الرياضة؛ ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دبي تحتضن مجموعة واسعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية، وتستضيف البطولات الدولية الكبرى كبطولة دي بي ورلد العالمية للغولف، وبطولة صحراء دبي الكلاسيكية، فضلاً عن سلسلة 24 ساعة للرياضات الآلية الحماسية، حيث تقدم المدينة مزيجاً من الفعاليات رفيعة المستوى والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الجماهير والمتابعين على حد سواء.

وذكر «فيفا»: تحتل كرة القدم في دبي مكانة مهمة ضمن الثقافة الرياضية في المدينة، وقد تزايدت شعبيتها وحضورها بشكلٍ مطرد، مما يزيد الاهتمام العالمي بهذه اللعبة الشعبية على نطاق واسع. وأضاف: أصبحت دبي مركزاً لكرة القدم الشاطئية في السنوات الأخيرة، وقد تطورت بطولتها الرئيسية؛ كأس الانتركونتيننتال «القارات»، لتصبح واحدة من أفضل البطولات الرياضية الشاطئية.

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