منصور بن محمد يشهد ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي ــ البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتصدر شعار سعيد جابر عبدالله محمد مشهد اليوم الختامي، حيث تمكن من الظفر بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه «طموح» مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:9 دقيقة، وأهدت «هملوله» شعار سهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف سمو ولي عهد دبي للحول «إنتاج» وجائزة قدرها مليونا درهم، وذلك في توقيت قدره 12:38:2 دقيقة، وحقق «ملفت» لمنصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح ومليوني درهم بتوقيت قدره 12:45:4 دقيقة، وبالمقابل تمكن «دهّام» لراشد حمد ضعيّف غدير الكتبي من حصد شداد الزمول «إنتاج» و 1.5 مليون درهم في زمن بلغ 12:46:6 دقيقة.

أما شداد الزمول المحليات و 1.5 مليون درهم فقد كانت من نصيب شعار حمد راشد غدير الكتبي بواسطة «الزواري» الذي سجل توقيتاً قدره 12:35:1 دقيقة، وحصد شعار خليفه سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول المحليات ومليوني درهم عن طريق «اليازي» وذلك بزمن بلغ 12:31:1 دقيقة، وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الأشواط.

ترحيب

على جانب آخر، رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الرابعة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر»، حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية في فندق أتلانتس النخلة مساء غد الجمعة للمشاركة في المؤتمر الذي تعقد أعماله تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم» والمشاركة في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الفائزين بالجائزة.

منصة عالمية

وقال سموه: «جاء إطلاق مجلس دبي الرياضي في سنة 2006 مؤتمر دبي الرياضي ليتحول اليوم إلى منصة عالمية للقاء وتحاور المختصين وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم، إذ استقطب في دوراته المتعاقبة نخبة من صنّاع القرار ضمن الاتحادات الدولية وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، وكذلك نجوم الرياضة والتدريب والإدارة والذين استعرضوا أهم التحديات والفرص والمبادرات التي أسهمت في تطوير كرة القدم، كما قدموا فيه خلاصة تجاربهم الاحترافية الناجحة».

نجاح وتميز

وأضاف سموه: أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وكذلك جائزة «دبي جلوب سوكر» التي انطلقت من دبي في سنة 2010 من الأحداث الدولية التي ينتظرها الجميع للتعرف من قرب إلى نجومهم وتجاربهم لتحقيق النجاح والتميز في مشوارهم الرياضي، واستطلاع ملامح التطوير المنشود وفق رؤية أصحاب التجارب الأنجح في العالم، كما أسهم حضور كبار نجوم كرة القدم العالمية والمسؤولين في اتحاداتها وأنديتها في تعزيز الربط بين كرة القدم والاستثمار عبر افتتاح مقار وإنشاء أكاديميات وتعزيز فرصة اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين، ونحن سعداء باختيار نجوم اللعبة دبي مكاناً مفضلاً للإقامة، والاستمتاع بجودة الحياة كونها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.. ودبي ترحب بالجميع في الأوقات كافة.

استثمار وموارد

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي قائلاً: «ركزت الدورات السابقة على موضوعات الحوكمة والتمكين والاقتصاد والاستثمار ومسرعات المستقبل والطريق إلى البطولات، واخترنا أن يكون محور نسخة هذا العام «استدامة الموارد واستدامة الأداء وتحقيق البطولات» وبمشاركة متحدثين من نجوم اللعبة وحشد من أصحاب الإنجازات في مختلف مجالاتها، والذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث وتكريم الفائزين منهم بفئات جائزة «دبي جلوب سوكر» أمام المتابعين في دولة الإمارات ومن أنحاء العالم عبر الشاشات والمنصات المعنية باللعبة».

وسيشهد المؤتمر صباح غد الجمعة جلسة حوارية بعنوان «المرأة وكرة القدم» ويستضيفها نادي دبي للصحافة، فيما ستقام مساء في فندق أتلانتس الجلسة الرئيسة للمؤتمر والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم» ويتبعها حفل تكريم الفائزين بمختلف فئات جائزة «دبي جلوب سوكر» في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بينهم الأبطال من اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين في أنحاء العالم.

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