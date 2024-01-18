راشد بن حميد: سنطبق أعلى معايير الجودة في مونديال الشاطئية

المصدر: دبي - البيان

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» خلال فبراير المقبل: «نعمل على جعل نسخة مونديال الإمارات 2024 أفضل نسخة من حيث التنظيم، حيث ستقوم جميع فرق العمل بتطبيق أعلى معايير الجودة». مؤكداً حرص اللجنة على تكثيف اجتماعاتها للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق مونديال الشاطئية خلال فبراير المقبل.

وثمن رئيس اللجنة المنظمة دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة ومتابعتها لأحداثها، مشيراً إلى أن هذا الدعم وفر بنية تحتية متينة تساعد على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، حيث الملاعب والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والفنادق الراقية والمؤسسات الصحية المجهزة بأحدث الوسائل، فضلاً عن وجود جمهور محب للرياضة وداعم لأنشطتها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا إن جميع القطاعات تعمل للوصول إلى الجودة المطلوبة في التنظيم، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها خبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، ولديها طاقات وكفاءات قادرة على إنجاح أي حدث رياضي وبأحسن صورة.

من جانبه، أكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المنتحبات المشاركة والجماهير التي ستحضر المنافسات من مختلف دول العالم ستستمتع بتجربة رائعة تجمع ما بين قوة التنافس لنخبة المنتخبات، ونجوم كرة القدم الشاطئية في العالم، وروعة الأجواء، سواء في المكان المميز، أو الطقس الرائع، وتوفر العديد من أماكن الضيافة والتسوق ذات الشهرة العالمية الواسعة.

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