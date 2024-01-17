24 فريقاً في منافسات الموانع في بطولة «شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تابع اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، منافسات الموانع ضمن بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام».

واطلع اللواء الفلاسي على تفاصيل مُنافسات الموانع التي أقيمت نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حمودة العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز نايف، بمشاركة 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات تمثل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وأكد اللواء الفلاسي على دعم القيادة العامة لشرطة دبي للرياضة والرياضيين من خلال البطولات التي تنظمها لرفع مستوى اللياقة والتنافسية، مشيراً إلى أهمية المسابقات الرياضية في تأهيل الفرق لتكون جاهزة للمنافسة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية.

وأشاد اللواء الفلاسي بمستوى بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، والنتائج المحققة واستعداد الإدارات العامة ومراكز الشرطة دبي للمنافسات، مُثنياً في الوقت ذاته على جهود القائمين على تنظيم بطولة شرطة دبي للرماية والموانع، وإخراجها بهذا المستوى المُتقدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز