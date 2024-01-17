منصور بن محمد يشهد ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الأربعاء) فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتصدّر شعار سعيد جابر عبدالله محمد مشهد اليوم الختامي، حيث تمكن من الظفر بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه (طموح) مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:9دقائق، بينما حلّت ثانيةً (جيان) لـ حمد غانم علي حموده الظاهري، وجاءت في المركز الثالث (شهب) لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي.

وأهدت (هملوله) شعار سهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف ولي عهد دبي للحول (إنتاج) وجائزة قدرها مليوني درهم، وذلك في توقيت قدره 12:38:2 دقائق، وجاءت (بيان) لـ زايد محمد قران المنصوري في المركز الثاني و(ظن) لـ سعادة محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في المركز الثالث.

وحقق (ملفت) لـ منصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح ومليوني درهم بتوقيت قدره 12:45:4 دقائق، وحلّ (البارودي) لـ حمد ضبيب الشامسي في المركز الثاني، و(جيلبوت) لـ محمد حمد فطيس المري ثالثاً.

وبالمقابل تمكّن (دهّام) لـ راشد حمد ضعيّف غدير الكتبي من حصد شداد الزمول (إنتاج) و 1.5 مليون درهم في زمن بلغ 12:46:6 دقائق، وحلّ وصيفاً له (المحيط) لـ سعد حمد علي الجنيبي، وجاء في المركز الثالث (مكرم) لـ الدحبة قنازل حمرور العامري.

أما شداد الزمول المحليات و 1.5 مليون درهم فقد كانت من نصيب شعار حمد راشد غدير الكتبي بواسطة (الزواري) الذي سجل توقيتاً قدره 12:35:1 دقائق، وذهب المركز الثاني إلى (الجيمي) لـ مانع علي محمد حماد الشامسي، وحلّ ثالثاً (السلع) لـ محمد علي محمد حماد الشامسي.

وحصد شعار خليفه سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول المحليات ومليونيّ درهم عن طريق (اليازي) وذلك بزمن بلغ 12:31:1 دقائق، وجاءت في المركز الثاني (دعابه) لـ حمد راشد غدير الكتبي، وكان المركز الثالث من نصيب (أفراح) لـ سعيد سهيل بن دليوي الكتبي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الاشواط.

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