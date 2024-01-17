«لبيك خورفكان للجري المجتمعي» 16 مارس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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ينظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى في 16 مارس القادم، مهرجان «لبيك خورفكان» الثاني لسباق الجري المجتمعي الليلي المفتوح، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خورفكان الرياضي، وينطلق السباق من أمام مدرج خورفكان، أحد أشهر المعالم السياحية في المدينة، لمسافة 8 كم رجال، و6 كم سيدات، و3 كم للأولاد والبنات (تحت 13 عاماً)، ويمر المشاركون بنقاط عدة في السوق القديم وبرج العدواني والسور القديم وبرج الرابي، لتكون العودة إلى نقطة الانطلاقة في مدرج خورفكان.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى من كل فئة، كما سيتم تقليد جميع المشاركين ميداليات تشجيعية، بالإضافة لقمصان رياضية متنوعة نظير المشاركة.

وقال اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس: «حريصون على تعزيز الرؤى التشاركية مع جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لتنظيم الفعاليات المجتمعية لاكتشاف المواهب، ودعم القدرات، وبناء بيئات جاذبة للفئات المختلفة برياضة ألعاب القوى، ونتوقع مشاركة كبيرة من الذكور والإناث، في أجواء رمضانية ملهمة للرياضيين».

وأشار إلى أن اللجان العاملة في الاتحاد تعكف على وضع جميع الترتيبات الفنية، وتسجيل الفرق واللاعبين، واتخاذ الخطوات التي تعزز نجاح الفعالية، على غرار البطولات الماضية التي شهدت مستويات جيدة من المشاركين.

من ناحيته، أكد سالم محمد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان جاهزية مسارات السباق الثلاثة، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الأولى قبل عام من الآن، اختصر على اللجان المنظمة الكثير من الترتيبات، لافتاً إلى أنه يتوقع زيادة عدد المشاركين، وتجاوز أعداد النسخة الأولى، وذلك بعد النجاح الكبير واللافت الذي حققته نسخة رمضان الماضي.

وتقدم النقبي بالشكر لاتحاد ألعاب القوى لاختياره مدينة خورفكان لإقامة هذا السباق، والذي ستكون أبواب المشاركة فيه مفتوحة للجميع أندية.

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