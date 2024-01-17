"الثقة للمعاقين" يستقبل لجنة تقييم جائزة "مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية"

المصدر: وام

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استقبل نادي الثقة للمعاقين لجنة التقييم النهائي لجائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية وذلك لإجراء التقييم النهائي ومراجعة ما تم تطبيقه وفق الخطط والمعايير التي تم اعتمادها، وتتولى إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء بالمجلس الإشراف على محصلة تلك المرحلة التي سيتم على ضوئها إعلان الفائزين بالجائزة .

كان في استقبال لجنة التقييم كلثم عبيد المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين مديرة فرع الفتيات وأعضاء فريق الإستدامة بالنادي بينما ضم فريق لجنة التقييم كلا من مريم الحوسني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء رئيس اللجنة وخالد الجنيبي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي نائب الرئيس وهاني القاسم اخصائي جوائز وبرامج ومريم النعيمي تنفيذي والعنود الحارثي ومريم الخميسي تنفيذي مشاريع.

من جانبها ثمنت كلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين جهود المجلس في دعم المبادرات الوطنية وتأكيد رسالته المجتمعية دوماً تجاوباً مع توجهات الدولة باعتماد عام الاستدامة والتي كان لها الأثر في رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية والاستخدام الأمثل لها، من خلال أسس وآليات عملية تحقق ذلك.

من جهتها أشادت مريم الحوسني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، رئيس الجائزة، بجهود نادي الثقة للمعاقين في تحقيق مبدأ الاستدامة الرياضية مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة هو اعتماد التقييم النهائي للاندية بعدما قدمت ملفاتها بمشاريعها ومبادراتها المختلفة .

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