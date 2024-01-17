الاتحاد العالمي للمعاقين يكرم الجهات المؤهلة بيئيا لذوي الإعاقة

المصدر: البيان

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قام الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، بحضور حيدر طالب إربيع أمين عام الاتحاد العالمي للمعاقين، بتكريم كل من مركز شرطة واسط شرطة الشارقة، مركز الطوار للخدمات بلدية دبي، فندق لوكس جراند للشقق الفندقية الشارقة، بشهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً لذوي الإعاقة، وقد عبر الدكتور طارق سلطان بن خادم، عن سعادته بانضمام كوكبة جديدة من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين، مما يدل على مدى حرص مختلف فئات المجتمع على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذين هم جزء لا يتجزأ من فئات المجتمع، وبذلك يكون قد وصل عدد الجهات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً إلى 129 جهة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المستقبل سيكون لنا دورات خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات داخل وخارج دولة الإمارات بما يخدم ذوي الإعاقة.

وحيث أن هذه الجهات قد بذلت جهوداً كبيراً لتحسين بيئاتهم بحيث تتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكنهم من استخدام مرافقها بكل سهولة ويُسر، وتتويجاً لهذه الجهود التي قاموا بها، لتكون أماكنهم مؤهلة بيئياً لخدمة ذوي الإعاقة، كان لزاماً علينا تقدير هذه الجهود من خلال هذا التكريم.

وقال العميد يوسف عبيد الشامسي مدير إدارة المراكز الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالنيابة عن اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أعرب عن سعادته بحصول مركز شرطة واسط على المركز الفضي وأن هذا ليس بغريب على شرطة الشارقة، حيث أن مركز شرطة الغرب قد فاز بهذه الشهادة سابقاً، حيث أنهم يسعون لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الشخص المعاق وتسهيل وصوله لكافة قنوات مراكز الشرطة، وأنهم في الفترة القادمة سيسعون لتهيئة باقي مراكز شرطة الشارقة لتخدم ذوي الإعاقة، ولتهيئة مركز شرطة واسط والغرب بصورة أفضل للحصول على المركز الذهبي، من أجل إكمال المنظومة لتصبح كافة مراكز شرطة الشارقة جاهزة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة بسهولة ويسر.

ومن جانبه قال العقيد أحمد صالح السويدي مدير مركز شرطة واسط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه بتوجيهات سمو الحاكم وسعادة القائد العام وسعادة مدير إدارة المركز، في تسخير كافة الموارد الموجودة في مركز شرطة واسط بحيث يتم تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، ومن هنا كان حصولنا على المركز الفضي، ونحن نسعى للحصول على المركز الذهبي في الفترة القادمة من خلال التقييم القادم، واستيفاء كافة المعايير والملاحظات المطلوبة.

وفي تكريم مركز الطوار للخدمات بلدية دبي، ذكر سعيد بن سلم مدير قسم صيانة مباني ومرافق البلدية وبالنيابة عن داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، الذي يسير على خُطى أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم، بالاهتمام بأصحاب الهمم وبتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم في شتى المجالات وتمكينهم ودمجهم مع فئات المجتمع الأخرى.

وقال عصام طه مـحـمد مدير المبيعات في لوكس جراند للشقق الفندقية، عن هذا التكريم، أننا من خلال الحصول على الشهادة سنتمكن من جذب الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والسُياح بصورة أكبر وأوسع للفندق، وأننا سعيدين بهذا التكريم الذي نعتبره إضافة مميزة للفندق.

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