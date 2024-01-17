منتخبنا للشاطئية الـ8 عالمياً والـ 2 آسيوياً والأول عربياً في تصنيف «فيفا»

المصدر: دبي - وام

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احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، المركز الثامن على مستوى العالم والثاني آسيوياً والأول عربياً، في تصنيف شهر يناير الجاري، الصادر عن منظمة «Beach Soccer Worldwide» «فيفا»، بعدما جمع 1458 نقطة. ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة في فبراير المقبل.

ووفق تصنيف المنظمة، فقد احتل منتخب البرازيل المركز الأول في التصنيف الحالي عن شهر يناير، وتلاه منتخبات إسبانيا والبرتغال وروسيا وباراجواي وسويسرا.

وجاء المنتخب الياباني في المركز السادس، والأول آسيوياً، تلته منتخبات إيطاليا سابعاً، والإمارات ثامناً والسنغال تاسعاً، وإيران في المركز العاشر.

وشارك منتخب الإمارات مؤخراً في بطولة البرازيل الودية لكرة القدم الشاطئية، مع منتخبات المغرب والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال معسكره الخارجي في البرازيل الذي انطلق في الثالث من يناير الجاري ويُختتم يوم 21 منه، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للشاطئية «الإمارات 2024».

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