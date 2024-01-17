صراع قوي على سيف ولي عهد دبي للهجن اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

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اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بعد خوضها غمار المنافسة في أشواط سن الحول والزمول التي جرت أمس على ميدان المرموم عبر 27 شوطاً أقيمت لمسافة 8 كلم بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية.

ويسدل الستار على فعاليات النسخة السابعة للمهرجان اليوم عبر إقامة 6 أشواط لأغلى رموز منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للهجن وجائزته المالية 3 ملايين درهم في مسك ختام الكرنفال، إضافة إلى شوط بندقية الزمول المفتوح وجائزته النقدية البالغة 2 مليون درهم، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول في فئة الإنتاج وجائزته 2 مليون درهم، وشوط الشداد الخاص بزمول الإنتاج وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، وشداد الزمول المحليات وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الحول المحليات و2 مليون درهم.

وبالعودة إلى مجريات المشهد الأخير لمنافسات الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حصدت «ربدة» لهجن الشحانية صدارة الشوط الرئيسي للحول .

وانتزع «شاهين» لهجن الرئاسة قمة التحدي الرئيسي للزمول .

واقتنصت «هملولة» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الثالث للحول .

وحلق «شاهين» لهجن العاصفة بناموس الشوط الرابع للزمول بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 12:39:7 دقيقة.

الفترة الصباحية

وشهدت منافسات الفترة الصباحية تألق هجن الرئاسة بعد السيطرة على الصدارة في جميع أشواط الفترة الصباحية وجاءت انتصارات هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري الذي تمكن من حصد الفوز في 12 شوطاً، وشوطين مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي.

ووصلت مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ إلى المحطة الختامية بعد أن شهدت الأيام الماضية منافسات ساخنة جمعت كبرى المؤسسات والشعارات في أشواط اللقايا والايذاع والثنايا قبل الوصول إلى آخر محطات التحدي في سن الحول والزمول.

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