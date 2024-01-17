منتخب السباحة يحرز 3 ميداليات في «عربية الدوحة»

المصدر: الدوحة - البيان

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أنهى المنتخب الوطني للسباحة، مشاركته في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للأعمار السنية، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كبيرة، وشهدت تألق سباحي «الأبيض»، وحصولهم على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.

ونجح السباح حمد الشحي في إحراز ذهبية فئة تحت 14 سنة في سباق 50 متر حرة، وبرونزية سباق 100 متر حرة، بينما أحرز حمد العلي الميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر لفئة تحت 14 سنة.

وحرصت لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، على استقبال المنتخب بالورود في مطار دبي، وتقدم المستقبلين يوسف الأحمد الريسي عضو لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، وحميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسلطان الشامسي أمين السر العام في النادي.

وكان منتخبنا قد شارك في البطولة العربية بوفد ترأسه محمد أبو شهاب عضو لجنة تسيير الأعمال، وضم مروان الحتاوي مديراً فنياً، وطلال آل علي مدرب المنتخب، والسباحين حمد العلي، حمد الشحي، حسين الصايغ وسهيل الهنائي، إضافة إلى سباحتي المنتخب ميرة الشحي ومها الشحي.

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