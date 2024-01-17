«بطل الإمارات» للشراع والتجديف تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان البرنامج الزمني لجولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) والتي يشرف عليها الاتحاد وتنظمها الأندية المحلية في الدولة وتشمل عدة محطات.

وتبدأ أولى جولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) يومي السبت والأحد المقبلين في ضيافة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) بمنافسات الجولة الأولى.

ويشهد شهر مارس المقبل إقامة الجولتين الثانية والثالثة، حيث تشهد شواطئ الحمرية منافسات الجولة الثانية خلال الفترة من 2 - 3 مارس المقبل ثم تعود السلسلة في جولتها الثالثة إلى دبي خلال الفترة من 8 - 9 مارس.

وتستضيف أم القيوين الجولة الخامسة في شهر مايو المقبل ثم تشهد مياه العاصمة أبوظبي تنظيم الجولتين الخامسة والسادسة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين يعقبهما الجولة السابعة والختامية التي تقام في ضيافة الشارقة في شهر نوفمبر المقبل.

وقال محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) تعد من أقدم المنافسات التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف منذ إشهار عام 2009 حيث تعتبر بمثابة دوري الأبطال في هذه الرياضة.

وأضاف العبيدلي أن السلسلة الوطنية ظلت تسهم في رفد المواهب الرياضية من الجنسين للمنتخبات الوطنية حيث أوجدت قاعدة متينة وحققت إنجازات بارزة من بينها حصاد 8 ميداليات ملونة في عام 2023 منها اثنتان عالميتان (فضية وبرونزية) وميدالية آسيوية (برونزية) و 5 ميداليات عربية ( ذهبية وفضية و3 برونزيات).

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